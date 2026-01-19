رئيس كازاخستان ينضم إلى مجلس ترامب للسلام

أعلن المتحدث باسم رئيس كازاخستان، اليوم الاثنين، أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الذي اقترحه الأخير، مشيراً إلى أن توكاييف يتطلع للمساهمة في تحقيق سلام دائم في غرب اسيا.

وبحسب نسخة من رسالة الدعوة ومسودة ميثاق المجلس، سيترأس ترامب المجلس مدى الحياة، وسيبدأ المجلس بالتركيز على ملف غزة قبل توسيع نطاق عمله ليشمل صراعات أخرى في مناطق متعددة.

وقال المتحدث رسلان زيلديباي إن توكاييف كان من بين أول الزعماء الذين تلقوا الدعوة، وأضاف: “أرسل رئيس الدولة رسالة إلى الرئيس الأمريكي يعبر فيها عن امتنانه العميق ويؤكد موافقته على الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة”.

وأشار إلى أن الرئيس توكاييف أكد التزام كازاخستان بالمساهمة في تحقيق سلام دائم في غرب اسيا، وتعزيز الثقة بين الدول، ودعم الاستقرار العالمي.

ويشار إلى أن ترامب دعا نحو 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام، فيما ستكون العضوية الدائمة متاحة لمن يدفع مليار دولار.

المصدر: رويترز