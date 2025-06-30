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عضو المجلس السياسي في حزب الله “محمود قماطي”: ترامب وأعوانه يحاولون تزوير الحقائق والطعن بهيبة قائد إيران ‏الشجاع لكنهم لن ينالوا من قدسية سماحته ومكانته