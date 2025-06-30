الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 15:26
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    وزارة الصحة في غزة: حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,203 شهيدًا و21,601 إصابة