الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 15:25
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    وزارة الصحة في غزة: وصل مستشفيات القطاع 28 شهيدًا (بينهم 3 شهداء انتشال) و223 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية