الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 17:17
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    مراسل المنار: 10 شهداء على الاقل بينهم صحافيون باستهداف الطائرات الحربية لاستراحة “الباقة” على شاطئ غزة