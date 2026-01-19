الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 09:02
    عاجل

    مصادر فلسطينية: مروحية للاحتلال تطلق النار شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

      الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

      مستوطنون يوسّعون بؤرة استيطانية في منطقة عش غراب شرق بيت لحم

