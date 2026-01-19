الإثنين   
    عضو البرلمان الألماني كاي غوتشالك: ألمانيا بحاجة إلى أسلحة نووية لقد تبدد تمامًا الإجماع الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية بشأن إسناد الدفاع الأوروبي إلى الولايات المتحدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تعلن رفع القيود المفروضة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار بينزا

      وسائل إعلام أوكرانية : وقوع انفجارات في أوديسا جنوبي أوكرانيا وسط تحذيرات من غارات جوية

      مجلس الدفاع الوطني في كوبا: تم اعتماد خطط الانتقال إلى حالة الحرب ضمن استراتيجية حرب الشعب الشاملة

