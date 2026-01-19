عضو البرلمان الألماني كاي غوتشالك: ألمانيا بحاجة إلى أسلحة نووية لقد تبدد تمامًا الإجماع الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية بشأن إسناد الدفاع الأوروبي إلى الولايات المتحدة