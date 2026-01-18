الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 17:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    إيران تؤكد دور الكيان الاحتلال في تسليح الإرهابيين وتتعهد بحماية أمن البلاد

      أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الاسلامية سترد بقوة على أي تحرك عدائي، وقواتها عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها.

      وإذ إشارت في بيان لها إلى أن مزاعم الخارجية الأمريكية بإعداد طهران خيارات لضرب قواعد أمريكية تأتي في إطار إذكاء التوتر ، إعتبرت أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين و الإسرائيليين التي تحرّض على العنف والقتل إلى جانب الوثائق والأدلة، تؤكد الدور المباشر للكيان الصهيوني في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين.

      وقالت إنَّ القوات الإيرانية ستقوم بكامل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين والنظام العام في البلاد من الإرهاب الوافد من الخارج والدفاع عن السيادة.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البنتاغون يأمر بنشر 1500 جندي في ولاية مينيسوتا

      البنتاغون يأمر بنشر 1500 جندي في ولاية مينيسوتا

      تقرير مصور | ألمانيا تدعو أوروبا لرد موحد على الرسوم الأمريكية

      تقرير مصور | ألمانيا تدعو أوروبا لرد موحد على الرسوم الأمريكية

      تقرير مصور | مؤتمر نسائي في إسلام آباد يؤكد دور المرأة المقاوِمة

      تقرير مصور | مؤتمر نسائي في إسلام آباد يؤكد دور المرأة المقاوِمة