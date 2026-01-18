الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 15:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم مدرسة كفر نعمة غرب رام الله بالضفة المحتلة أثناء الدوام المدرسي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم أرضا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم أرضا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس

      فيصل كرامي: لدعم القضية الفلسطينية ورفض كل محاولات تصفيتها

      فيصل كرامي: لدعم القضية الفلسطينية ورفض كل محاولات تصفيتها

      “روابط التعليم الرسمي” أكدت استمرارها بالإضراب الثلاثاء والأربعاء

      “روابط التعليم الرسمي” أكدت استمرارها بالإضراب الثلاثاء والأربعاء