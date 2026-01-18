الأحد   
    رويترز: الجيش السوري يسيطر على حقل كونيكو للغاز في شرق البلاد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المستشفى المعمداني: مصابون بنيران مسيرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      الإدارة الذاتية التابعة ل”قسد”: الحكومة السورية مستمرة في خرق الاتفاق ومهاجمة قواتنا في أكثر من جبهة

      الجيش السوري يعلن الدخول إلى محافظة الرقة

