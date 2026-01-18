الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 03:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قسد: فصائل تابعة لحكومة دمشق تهاجم قواتنا ببلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية وذيبان والطيانة بريف دير الزور

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قسد: اشتباكات عنيفة بين قواتنا وتلك الفصائل ما تزال مستمرة

      قسد: اشتباكات عنيفة بين قواتنا وتلك الفصائل ما تزال مستمرة

      تفجير روبوت مفخخ من قبل جيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

      تفجير روبوت مفخخ من قبل جيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

      إطلاق نار من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      إطلاق نار من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة