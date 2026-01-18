الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 01:56
    صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية: زيادة كبيرة في حالات اضطراب وانتحار الجنود بنسبة  40% منذ تشرين الاول / أكتوبر 2023 مع توقع زيادة 180% بحلول 2028

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السعودية | اسلام آباد والرياض تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن

      الاحتلال يواصل انتهاك السيادة اللبنانية

      مراسل المنار : قوات العدو تنفذ تفجيرا ثانيا في بلدة عديسة