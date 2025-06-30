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الخارجية الإيرانية: ندين بشدة تصريحات ترامب السخيفة والمهينة ضد قياداتنا فهي تمسّ مشاعر ملايين الإيرانيين والمسلمين ولن تؤدي سوى إلى ازدياد كراهية أميركا في المنطقة والعالم الإسلامي