الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 11:31
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    الخارجية الإيرانية: ندين بشدة تصريحات ترامب السخيفة والمهينة ضد قياداتنا فهي تمسّ مشاعر ملايين الإيرانيين والمسلمين ولن تؤدي سوى إلى ازدياد كراهية أميركا في المنطقة والعالم الإسلامي