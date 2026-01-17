السبت   
   17 01 2026   
   27 رجب 1447   
   بيروت 12:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإمام السيد علي الخامنئي: الولايات المتحدة دعمت الفتنة في ايران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بيان توضيحي للجيش اللبناني حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

      بيان توضيحي للجيش اللبناني حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

      الإمام السيد علي الخامنئي: الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته

      الإمام السيد علي الخامنئي: الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته

      الإمام السيد علي الخامنئي: نعتبر ترامب مجرماً بسبب الأضرار التي الحقها بالشعب الإيراني

      الإمام السيد علي الخامنئي: نعتبر ترامب مجرماً بسبب الأضرار التي الحقها بالشعب الإيراني