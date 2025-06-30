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الخارجية الإيرانية: تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول العدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران وانتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية