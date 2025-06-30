الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 11:30
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    الخارجية الإيرانية: تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول العدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران وانتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية