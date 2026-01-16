الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 21:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عين زيوان بمحافظة القنيطرة وتغلق طريقًا بالصخور قرب تل أحمر الشرقي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | رامب ينتزع جائزة نوبل للسلام من ماريا ماتشادو الفنزويلية

      تقرير مصور | رامب ينتزع جائزة نوبل للسلام من ماريا ماتشادو الفنزويلية

      تجمع العلماء المسلمين يشدّد على الثوابت الإسلامية ومواجهة محاولات التطبيع

      تجمع العلماء المسلمين يشدّد على الثوابت الإسلامية ومواجهة محاولات التطبيع

      الشيخ قبلان يدعو الجهات الرسمية لتحمل مسؤولياتها السيادية

      الشيخ قبلان يدعو الجهات الرسمية لتحمل مسؤولياتها السيادية