الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 21:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله: نسأل الله تعالى ان يمنّ على سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني بالصبر والسلوان وأن يمدّ في عمره الشريف وأن يحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | رامب ينتزع جائزة نوبل للسلام من ماريا ماتشادو الفنزويلية

      تقرير مصور | رامب ينتزع جائزة نوبل للسلام من ماريا ماتشادو الفنزويلية

      اعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عين زيوان بمحافظة القنيطرة وتغلق طريقًا بالصخور قرب تل أحمر الشرقي

      اعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عين زيوان بمحافظة القنيطرة وتغلق طريقًا بالصخور قرب تل أحمر الشرقي

      تجمع العلماء المسلمين يشدّد على الثوابت الإسلامية ومواجهة محاولات التطبيع

      تجمع العلماء المسلمين يشدّد على الثوابت الإسلامية ومواجهة محاولات التطبيع