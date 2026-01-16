الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 17:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وفد الكونغرس الأميركي في الدنمارك: نفضّل التحالف مع غرينلاند بدل السيطرة عليها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب

      ايران | تَواصل تشييع شهداء قوى الأمن .. بزشكيان: الشعب الإيراني أنهى تحركات مثيري الشغب

      ايران | تَواصل تشييع شهداء قوى الأمن .. بزشكيان: الشعب الإيراني أنهى تحركات مثيري الشغب

      مستشفى الشفاء في غزة: شهيد برصاص جيش الإحتلال خارج مناطق انتشاره ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

      مستشفى الشفاء في غزة: شهيد برصاص جيش الإحتلال خارج مناطق انتشاره ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة