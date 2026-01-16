الجمعة   
    عربي وإقليمي

    الاحتلال يقتحم بلدات في رام الله ويعلن الخلايل منطقة عسكرية مغلقة

      اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات في قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات وداهمت عشرات المنازل.

      كما اقتحمت قوات الاحتلال وسط بلدة المغير في قضاء رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت بكثافة.

      هذا واقتحمت قوات الاحتلال ايضاً منطقة الخلايل في قرية المْغَـيِّـر بقضاء رام الله، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة أمام الأجانب.

      وقام جيش الاحتلال ومستوطنون، بدهم منازل عائلة فلسطينية في المنطقة، وصادروا كاميرات مراقبة. كما احتجزت قوات الاحتلال، أربعة أجانب من المتضامنين مع العائلة الفلسطينية أثناء توثيق اعتداءات المستوطنين.

      وتتعرض منطقة الخلايل لهجمات يومية من المستوطنين واقتحامات مستمرة من قوات الاحتلال.

      وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين من بلدة كفر مالك شرق رام الله، كما دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وجرفت البنية التحتية في شارع البلدة الرئيسي.

      هذا وفرضت قوات الاحتلال قبل انسحابها من البلدة حصارا أمنيا وعرقلت حركة السكان، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بذريعة البحث عن مطلوبين ألقوا عبوة ناسفة وزجاجة حارقة، باتجاه معسكر لجيش الاحتلال قرب البلدة.

      ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين، يشمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

      وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد نحو 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.

      المصدر: مواقع فلسطينية

