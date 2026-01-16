الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 10:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المغير بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس جوزاف عون يترأس اجتماعاً أمنياً ويؤكد على تعزيز الجهوزية وحسن سير العمل الأمني

      الرئيس جوزاف عون يترأس اجتماعاً أمنياً ويؤكد على تعزيز الجهوزية وحسن سير العمل الأمني

      بي بي سي: صور الأقمار الصناعية تكشف دفع الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر إلى عمق غزة

      بي بي سي: صور الأقمار الصناعية تكشف دفع الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر إلى عمق غزة

      الصين تعارض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان

      الصين تعارض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان