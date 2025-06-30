الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 05:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اصابات عقب قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة