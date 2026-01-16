الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 09:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إدانة رئيس كوريا الجنوبية السابق لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة قبل إعلان الأحكام العرفية في البلاد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة في غزة..

      اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة في غزة..

      قوات الاحتلال تصيب فلسطينيا وتعتقل آخر قرب بلدة بيتا بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال تصيب فلسطينيا وتعتقل آخر قرب بلدة بيتا بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون منطقة برية الشيوخ شمال الخليل بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون منطقة برية الشيوخ شمال الخليل بالضفة المحتلة