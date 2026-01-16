الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 03:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    شهيدة وعدد من الإصابات جراء إطلاق نار عشوائي من آليات الاحتلال وسط وغربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روسيا تحذر في مجلس الأمن من تداعيات “مغامرة عسكرية” أمريكية جديدة ضد إيران

      روسيا تحذر في مجلس الأمن من تداعيات “مغامرة عسكرية” أمريكية جديدة ضد إيران

      رويترز عن ترامب: بصفتي رئيس “مجلس السلام” أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا ولجنة إدارة غزة

      رويترز عن ترامب: بصفتي رئيس “مجلس السلام” أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا ولجنة إدارة غزة

      كاتب إسرائيلي يسخر من “تعاطف” نتنياهو مع احتجاجات إيران ويصفه بأقصى درجات النفاق

      كاتب إسرائيلي يسخر من “تعاطف” نتنياهو مع احتجاجات إيران ويصفه بأقصى درجات النفاق