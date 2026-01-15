الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 11:58
    عاجل

    المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: انهيار أكثر من 50 منزلاً ونحو 127 ألف خيمة لم تعد صالحة للاستخدام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة

      المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: نطالب ترامب والوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ كل التزاماته

      المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يواجه إبادة جماعية بطيئة ولم تدخل سوى 24,611 شاحنة من 57,000 شاحنة

