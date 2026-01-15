الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 08:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: ضابط فدرالي أطلق النار في مينيابوليس بعد تعرضه لهجوم خلال توقيف مهاجر غير شرعي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: قوة معادية توغلت فجراً الى جنوب حي المسارب في بلدة عديسة وفجرت منزلين

      مراسل المنار: قوة معادية توغلت فجراً الى جنوب حي المسارب في بلدة عديسة وفجرت منزلين

      الاحتلال يعلن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة أمس جراء إطلاق نار شمالي قطاع غزة

      الاحتلال يعلن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة أمس جراء إطلاق نار شمالي قطاع غزة

      قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر “أحمد أبو حمده” خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

      قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر “أحمد أبو حمده” خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس