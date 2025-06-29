الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 20:09
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    الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: تعزيز علاقات إيران مع جيرانها في هذه المنطقة خصوصاً مع دول مجلس التعاون الخليجي يحمل رسالة سلام وأخوة وتنمية