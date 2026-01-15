الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 05:00
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إيران الخميس

      قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحامها حي الكسارات شمالي القدس المحتلة

      الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تعلن عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار سارتواف لضمان سلامة الرحلات الجوية

