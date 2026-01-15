الخميس   
   15 01 2026   
   25 رجب 1447   
   بيروت 00:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز عن فلايت رادار: إيران تصدر إشعاراً بإغلاق مجالها الجوي لكل الرحلات باستثناء الدولية التي تحصل على إذن

      رويترز عن فلايت رادار: إيران تصدر إشعاراً بإغلاق مجالها الجوي لكل الرحلات باستثناء الدولية التي تحصل على إذن

      البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع مرسوما بفرض رسوم مقدارها 25% على بعض أشباه الموصلات لحماية الأمن القومي

      البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع مرسوما بفرض رسوم مقدارها 25% على بعض أشباه الموصلات لحماية الأمن القومي

      المتحدث باسم الخارجية القطرية: نأمل أن يسهم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في تثبيت التهدئة

      المتحدث باسم الخارجية القطرية: نأمل أن يسهم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في تثبيت التهدئة