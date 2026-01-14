الأربعاء   
   14 01 2026   
   24 رجب 1447   
   بيروت 19:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ويتكوف: نتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها وإعادة جثمان آخر أسير وعدم تنفيذ ذلك ستترتب عليه عواقب خطيرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الطاقة: “كهرباء لبنان” تحدد حاجاتها للمحروقات والتواريخ وتدفع ثمن الشحنات من جباياتها حصرا

      وزارة الطاقة: “كهرباء لبنان” تحدد حاجاتها للمحروقات والتواريخ وتدفع ثمن الشحنات من جباياتها حصرا

      المساعدون القضائيون في يومهم الثاني من الاعتكاف: استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيؤدي حتما إلى تصعيد أكبر في التحركات

      المساعدون القضائيون في يومهم الثاني من الاعتكاف: استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيؤدي حتما إلى تصعيد أكبر في التحركات

      لماذا أخفقت موجة الأعمال الإرهابية الأخيرة في التحول إلى ضغط استراتيجي على إيران؟

      لماذا أخفقت موجة الأعمال الإرهابية الأخيرة في التحول إلى ضغط استراتيجي على إيران؟