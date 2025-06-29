لبنان

الوزير السابق مصطفى بيرم: لن نتخلى عن عنصر قوتنا ونطالب الحكومة بتحمل ‏مسؤولياتها

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، خلال كلمة ألقاها في بلدة كفرحتى، في حضور شخصيات وفعاليات ‏وعوائل الشهداء وأهالي البلدة، أن “النصر قدرنا، سواء انتصرنا في الميدان أو ارتقينا شهداء، لأن فعل ‏الشهادة ليس حدثًا عابرًا، بل هو فعل تراكمي يعزز صمودنا ووجودنا”.‏

وقال بيرم: “نحن نريد بناء الدولة القوية، نريد جيشًا وطنيًا يمثل كل اللبنانيين، لكن في الوقت نفسه لن نتخلى ‏عن عنصر قوتنا الذي حمى لبنان طوال العقود الماضية”.‏

وشدد على أن “العدو الإسرائيلي غدار ومكار، وكلنا نرى بأعيننا حجم اعتداءاته واستهدافه للمدنيين، بينما ‏هناك دول كبرى في جوارنا لم تطلق حتى طلقة واحدة باتجاهه، بل وصل هذا العدو إلى عواصمهم دون أي ‏رد فعل”.‏

ورأى أن “الاحتلال الإسرائيلي مشروعه توسعي واستيطاني، وهو مجرم بطبعه، لا ينتظر ذرائع بل ينقضّ ‏عندما يشعر بضعف خصومه، وهدفه كان دائمًا الوصول إلى بيروت وتدمير كل المنطقة كما فعل عام ‌‏1982”.‏

ولفت بيرم إلى أن “من منع العدو من تحقيق أهدافه هم أبطال هذه الأرض، من الشهداء والمجاهدين وأبناء ‏الجنوب الذين صمدوا 66 يومًا في وجه الاحتلال في بلدة واحدة، فهؤلاء هم عنوان العزة والكرامة”.‏

وأردف قائلاً: “نحن حريصون على البلد واستقراره، لكن أين هي الحكومة؟ بياناتهم تصدر وكأن العملية ‏وقعت في زيمبابوى! الاعتداء هنا، والاغتيال هنا، والانتهاك هنا”.‏

وختم بيرم بدعوة الحكومة إلى “تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والنزول إلى مواقع الاعتداء، واستدعاء سفراء ‏الدول الكبرى، وتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن، واتخاذ خطوات حقيقية لحماية المواطنين وتعزيز ثقافة ‏المواطنة، بدل ترك الساحة مكشوفة أمام العدو الذي يتشجع عندما يرى من يصفق له في الداخل، للأسف ‏الشديد”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية