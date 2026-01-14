الأربعاء   
   14 01 2026   
   24 رجب 1447   
   بيروت 13:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الروسي: روسيا بحاجة إلى مواصلة العمل مع ايران لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام تابع أوضاع ومطالب الجامعة اللبنانية منصور طوق : وعدنا بطرح ملف التفرغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت

      سلام تابع أوضاع ومطالب الجامعة اللبنانية منصور طوق : وعدنا بطرح ملف التفرغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت

      لافروف: لا يمكن لأي طرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران

      لافروف: لا يمكن لأي طرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران

      هيئة أبناء العرقوب تطالب بمحاسبة وزير الخارجية يوسف رجي

      هيئة أبناء العرقوب تطالب بمحاسبة وزير الخارجية يوسف رجي