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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نطالب مجلس الأمن باعتبار الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة البادئين بالعمل العدواني ضد إيران وإلزامهما بتحمّل عواقب هذا العدوان بما في ذلك دفع التعويضات والأضرار