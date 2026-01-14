الأربعاء   
   14 01 2026   
   24 رجب 1447   
   بيروت 07:00
    عاجل

    طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حاكم مقاطعة روستوف الروسية: إصابة أربعة مدنيين من بينهم طفل يبلغ من العمر اربع سنوات جراء هجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعة

      وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار غروزني لضمان سلامة الرحلات الجوية

      قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية دير الحطب شرق نابلس وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة داخل القرية

