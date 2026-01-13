النائب عمار: رجي بدل أن يقوم بواجبه الطبيعي في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وأن يُفعّل عمله الدبلوماسي تراه يسوّغ الإجرام والقتل الصهيوني الذي يتعرض له أبناء بلده