الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
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    إعلام العدو: خلاف بين المنظومة الأمنية الإسرائيلية ووزارة المالية التي تعارض إضافة 60 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب