الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 10:49
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    المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: لا توجد أي مستشفيات تعمل في محافظتي شمال غزة ورفح