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   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
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    استشهاد طفلين وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام قرب محطة دلول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة