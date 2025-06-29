الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 06:08
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    مجلة نيوزويك الأمريكية: أمريكا استخدمت 20% من مخزونها العالمي من صواريخ “ثاد” لحماية “إسرائيل” خلال المواجهة الأخيرة مع إيران