الأحد   
   29 06 2025   
   3 محرم 1447   
   بيروت 06:08
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    الإعلام العبري: سلاح الجو الصهيوني يهاجم شمال قطاع غزة بشكل مكثف وعنيف ويسمع أصوات إنفجارات قوية في غلاف غزة