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القناة 13 العبرية: مسؤولون عسكريون يقولون إنهم سيبلغون المستوى السياسي غدًا بأن العملية البرية في غزة أوشكت على النهاية وأنه لا يمكن مواصلتها دون تعريض حياة الأسرى إلى الخطر