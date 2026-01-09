الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 23:10
    مدفعية الاحتلال تقصف مناطق في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس تحذر من انهيار وقف إطلاق النار بسبب اعتداءات الاحتلال

      لاريجاني: تورط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني واضح في المشهد الاحتجاجي

      انعقاد ملتقى شهيد القدس الشبابي العالمي الثالث في بيروت

