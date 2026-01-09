الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 21:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي للمنار: مسائل حزب الله يجب أن تُحل في لبنان نفسه ولا يمكننا اتخاذ القرار بالنيابة عن حزب الله أو بقية فصائل المقاومة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روسيا تشن ضربات صاروخية على أوكرانيا وأوكرانيا تحذر من تهديد أوروبي

      روسيا تشن ضربات صاروخية على أوكرانيا وأوكرانيا تحذر من تهديد أوروبي

      عراقجي للمنار: وضعنا العسكري أفضل بكثير مما كان عليه… وقضايا حزب الله تُحل في لبنان

      عراقجي للمنار: وضعنا العسكري أفضل بكثير مما كان عليه… وقضايا حزب الله تُحل في لبنان

      الرئيس عون يؤكد أمام وفد أوروبي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية

      الرئيس عون يؤكد أمام وفد أوروبي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية