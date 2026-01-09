الخارجية الفنزويلية: وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأمريكية لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي وسيتم إرسال بعثة دبلوماسية فنزويلية إلى الولايات المتحدة للقيام بمهام دبلوماسية مقابلة