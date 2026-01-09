عراقجي: على الرغم من الحصار والعقوبات على إيران فإن إرادة الدولة والشعب ‏الصمود ومعالجة ‏الواقع الميداني وقد اتخذت الحكومة إجراءات سيكون لها آثارها قريباً ‏إن شاء الله