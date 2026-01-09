الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 09:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأونروا: الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بما فيها مساعداتنا مقيد بشدة أو محظور

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أسعار المحروقات في لبنان..

      أسعار المحروقات في لبنان..

      ترامب: بدأنا تفريغ النفط من ناقلة “مارينيرا” المحتجزة

      ترامب: بدأنا تفريغ النفط من ناقلة “مارينيرا” المحتجزة

      الصين: مطالب الولايات المتحدة بمشاركتنا في مفاوضات خفض الأسلحة النووية “منفصلة عن الواقع”

      الصين: مطالب الولايات المتحدة بمشاركتنا في مفاوضات خفض الأسلحة النووية “منفصلة عن الواقع”