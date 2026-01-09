الجمعة   
    الدفاع المدني في رفح: منخفض جوي جديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة بدأ يؤثر على قطاع غزة منذ الفجر وسط واقع إنساني هش وبنية مدمّرة بالكامل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 09 كانون الثاني/ يناير 2026

      الصحافة اليوم: 9-1-2026

