    ترامب لفوكس نيوز: سنعمل مع القيادة الفنزويلية وتعاوننا معهم حتى الآن جيد للغاية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اوكرانيا | هجوم روسي عنيف يهز كييف وسط استنفار عام وتحذيرات من “غارات كبرى”

      الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: سنعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة والحركة قررت مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة

      الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ننتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة بما يشمل جميع المجالات والتي وافقت عليها حماس والفصائل

