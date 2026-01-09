الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 03:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز: احتجاجات في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية بعد مقتل امرأة على يد أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      هدوء حذر في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في أعقاب إعلان الدفاع السورية وقف إطلاق النار بالمدينة

      هدوء حذر في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في أعقاب إعلان الدفاع السورية وقف إطلاق النار بالمدينة

      امريكا | قادة دينيون في مينيابوليس الأمريكية يطالبون بمحاسبة السلطات بعد مقتل امرأة برصاص ضابط هجرة

      امريكا | قادة دينيون في مينيابوليس الأمريكية يطالبون بمحاسبة السلطات بعد مقتل امرأة برصاص ضابط هجرة

      امريكا | في سابقة تاريخية.. “ناسا” تقرر إجلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية مبكراً لظروف صحية

      امريكا | في سابقة تاريخية.. “ناسا” تقرر إجلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية مبكراً لظروف صحية