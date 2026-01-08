الخميس   
    مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة

      الاحتلال يقتحم بلدات حزما والعيزرية والرام في القدس المحتلة

      شهيدان بغارة لطيران الاحتلال على مستودع تجاري في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

