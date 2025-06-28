السبت   
   28 06 2025   
   2 محرم 1447   
   بيروت 19:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوزراء الكندي: نركز على وقف العنف في الضفة الغربية واتخذنا إجراءات ضد وزراء في الحكومة الإسرائيلية